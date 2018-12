Limousine fängt nach Unfall Feuer: Insassen türmen

Haan (dpa/lnw) - Ein auffällig scheues Verhalten haben die Insassen einer Limousine nach einem spektakulären Unfall in Haan an den Tag gelegt. Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants war der Fahrer frontal gegen eine Reklametafel geprallt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Limousine und Reklametafel gerieten dabei in Brand. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 60 000 Euro.

Von dpa