Bonner Polizei klärt Raubserie mit zehn Fällen

Bonn (dpa/lnw) - Die Bonner Polizei hat eine Serie von zehn Raubüberfällen aufgeklärt, die zwischen August und November dieses Jahres begangen wurden. Zwei junge Männer im Alter von 17 und 26 Jahren säßen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Männer sollen drei Supermärkte in Bonn sowie sechs weitere im Rhein-Sieg-Kreis überfallen haben. Auch für den Überfall auf eine Spielhalle in Sankt Augustin Ende September sollen sie verantwortlich sein.

Von dpa