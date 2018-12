Sternsinger nehmen behinderte Kinder in den Fokus

Am Tag der bundesweiten Eröffnung der Sternsingeraktion am 28. Dezember in Altötting senden auch das Erzbistum Köln und das Bistum Aachen ihre Sternsinger aus. Bundesweit werden nach Angaben des Kindermissionswerks 300 000 kleine Könige unterwegs sein. Im vergangenen Jahr hatten die Kinder mit rund 48,8 Millionen Euro einen neuen Sammel-Rekord aufgestellt.