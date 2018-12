23-Jähriger überfällt Tankstelle

Herzogenrath (dpa/lnw) - Ein 23-Jähriger hat an Heiligabend eine Tankstelle in Herzogenrath überfallen und ist kurz darauf von der Polizei geschnappt worden. Der maskierte Mann habe den Kassierer mit einem Messer bedroht und Geld gefordert, teilte die Polizei am Montagabend mit. Dann sei er zu Fuß geflohen. Wenig später konnte die Polizei ihn stellen. Der 23-Jährige hatte zu dem Zeitpunkt noch das Geld, das Messer sowie die Maskierung bei sich.

Von dpa