Rhein schwillt an: Aber von Hochwasser weit entfernt

Duisburg (dpa/lnw) - Durch den Regen der vergangenen Tage hat der Rhein deutlich mehr Wasser. Nach dem trockenen Sommer habe der Fluss aber gerade mal einen normalen Wasserstand, sagte ein Leitstellen-Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei Duisburg am Montag. Von Sonntag auf Montag in der Frühe sei der Pegel Duisburg-Ruhrort um 66 Zentimeter auf 4,04 Meter gestiegen. Im Gegensatz zu südlicheren Messstellen am Fluss seien die Anstiege am flachen Niederrhein weniger stark. «Es sind noch mehrere Meter Platz bis zur Hochwassermarke», sagte der Polizist. Vom Niedrigwasser der vergangenen Monate war vor allem die Schifffahrt betroffen, weil weniger Fracht geladen werden konnte. «Die laden wieder, was geht», sagte der Beamte.

Von dpa