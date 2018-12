Trotz roter Ampel losgefahren: Autofahrer schwer verletzt

Velbert (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung sind in Velbert zwei Fahrer schwer verletzt worden. Nach den Ermittlungen der Polizei war ein 56 Jahre alter Mann am Sonntagabend trotz roter Ampel mit seinem Auto losgefahren und auf der Kreuzung mit einem anderen Wagen kollidiert. Das Auto der 57-jährigen Fahrerin wurde durch den Aufprall auf eine Autobahnauffahrt geschleudert, wie die Polizei in Mettmann am Montag mitteilte. Dort wurden mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Ihr Wagen stieß mit einem weiteren Auto zusammen, dessen Fahrer aber unverletzt blieb. Die beiden anderen Fahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden.

Von dpa