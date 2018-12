Stromausfall in Teilen Bonns

Bonn (dpa/lnw) - In Teilen von Bonn ist am Sonntagabend der Strom ausgefallen. «Die Stadtwerke sind informiert und arbeiten fieberhaft an der Behebung», sagte ein Sprecher der Polizei Bonn am Sonntagabend. Betroffen seien seit circa 17.15 Uhr die Viertel Bonn-Dransdorf, Bonn-Tannenbusch und Bonn-Oberkassel. Wie viele Haushalte ohne Strom seien, war zunächst unklar. In manchen Gebieten sei nur die Straßenbeleuchtung ausgefallen, in anderen seien auch die Haushalte ohne Elektrizität.

Von dpa