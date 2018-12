Dülmener Weihnachtsmarkt nach Bombendrohung geräumt

Dülmen (dpa/lnw) - Eine Bombendrohung hat am Samstagabend zur vorübergehenden Räumung des Weihnachtsmarktes in Dülmen geführt. Gegen 20.45 Uhr habe ein anonymer Anrufer vor einer Bombe auf dem Weihnachtsmarkt gewarnt, teilte die Polizei Coesfeld am frühen Sonntagmorgen mit. Dieser Anruf löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Der Platz wurde geräumt und abgesperrt. Einen Sprengsatz fand die Polizei aber nicht.

Von dpa