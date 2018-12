24-Jähriger nach Messerattacke in Minden schwer verletzt

Minden (dpa/lnw) - Ein 24-Jähriger ist in Minden von Messerstichen schwer verletzt worden. Der Mann soll am Freitagabend in der Wohnung eines Bekannten zu Besuch gewesen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im Laufe des Abends habe der 25 Jahre alte Mann zu einem Messer gegriffen und mehrfach auf das Opfer eingestochen. Nach ersten Ermittlungen soll der Angriff völlig überraschend gekommen sein. Einen Streit habe es anscheinend nicht gegeben. Der 24-Jährige habe sich nach der Attacke in den Flur des Hauses gerettet. Hier machte er einen Bewohner durch Klingeln auf sich aufmerksam, der die Rettungskräfte verständigte. Der Verdächtige ist aufgrund richterlicher Anordnung in einer psychiatrischen Fachklinik. Der Mann sei zur Zeit nicht vernehmungsfähig.

