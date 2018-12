Eltern mit Axt und Pistole bedroht

Netphen (dpa/lnw) - Ein Mann hat seine Eltern bei einem Familiendrama in Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein) mit einer Axt und einer Schreckschusspistole bedroht. Der 50-Jährige befand sich am Freitagabend nach Angaben der Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation und schoss mehrmals um sich. Die Eltern konnten sich ins Freie retten. Die Polizei forderte Spezialeinsatzkräfte an, die den Mann festnehmen konnten. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa