Astronaut Gerst berichtet über Ende seiner Weltraummission

Gerst, der aus dem baden-württembergischen Künzelsau stammt, war am Donnerstag von seiner mittlerweile zweiten Weltraummission von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt. Er ist nun der Deutsche mit der längsten Weltraumpraxis: 166 Tage verbrachte er 2014 im All und 197 weitere Tage in diesem Jahr.