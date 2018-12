Hochhausbrand in Düsseldorf: 50 000 Euro Schaden

Düsseldorf (dpa) - Ein Feuer in einem Hochhaus in Düsseldorf hat am Freitagabend einen Sachschaden von 50 000 Euro angerichtet. Drei Erwachsene wurden von Rettern auf eine mögliche Rauchvergiftung untersucht. Der Notarzt gab jedoch Entwarnung. «Eine Weiterbehandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich», berichtete ein Feuerwehrsprecher nach dem Einsatz im Stadtteil Garath. Zeitweise waren mehr als 60 Einsatzkräfte vor Ort, das Feuer war nach einer halben Stunde gelöscht. Die betroffene Wohnung im ersten Stock ist vorerst nicht mehr nutzbar. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Von dpa