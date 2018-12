Bochum beendet Kölns Siegesserie: Hinterseer trifft doppelt

Köln (dpa) - Die Siegesserie des 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga ist beendet. Nach zuletzt sechs Erfolgen nacheinander verloren die Rheinländer am Freitagabend gegen den VfL Bochum mit 2:3 (1:1) und müssen im Aufstiegskampf einen Dämpfer hinnehmen. Denn Spitzenreiter Hamburger SV kann am Sonntag gegen Holstein Kiel seinen Vorsprung auf vier Punkte ausbauen. Selbst der 22. Saisontreffer von FC-Stürmer Simon Terodde (24. Minute) und ein sehenswertes Tor von Marcel Risse (76.) konnte die Niederlage des Tabellenzweiten zum Rückrundenauftakt nicht verhindern. Lukas Hinterseer (1./58.) und Sidney Sam (69.) trafen vor 50 000 Zuschauern für die Bochumer.

Von dpa