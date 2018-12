Dresden beim Jahresendspiel in Duisburg unter Druck

Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden braucht am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim MSV Duisburg unbedingt einen Sieg, um für einen versöhnlichen Jahresausklang zu sorgen. «Wir leben in einem emotionalen Sport und sind alle nicht zufrieden. Dass jeder erfolgreich sein will, ist doch klar», sagte Cheftrainer Maik Walpurgis am Freitag auf der Pressekonferenz der Sachsen.

Von dpa