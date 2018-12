Bundespolizei: Keine erhöhten Sicherheitsmaßnahmen in NRW

Die Sicherheitsmaßnahmen an den Großflughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sowie großen Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen seien angesichts einer abstrakten Bedrohungslage bereits seit längerem hoch. «Die Streifen mit Maschinenpistolen gibt es schon seit Jahren», sagte der Sprecher der Bundespolizei in NRW.

Nach den Ausspähversuchen mutmaßlicher Islamisten an Flughäfen in Paris und Stuttgart sind in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mehrere Wohnungen durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart ermittelt wegen Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gegen vier bekannte Beschuldigte, wie die Behörde am Freitag in Stuttgart der Deutschen-Presse-Agentur mitteilte. Die Sicherheitsvorkehrungen am Stuttgarter Flughafen sind seit Donnerstag verschärft.