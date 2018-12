Drewermann: Engel haben therapeutische Funktion

Es sei ungerecht, den Engelgläubigen naives Wunschdenken vorzuhalten. «Es ist in der Religion nicht möglich, von naiv und gelehrt zu sprechen», sagte der Autor einflussreicher kirchenkritischer Bücher wie «Kleriker». «Was dem Menschen hilft, kann nicht falsch sein, egal in welchen Bildern er es sich malt. Man darf es nur nicht absolut setzen.» Nach einer YouGov-Umfrage von 2016 glaubt etwa jeder Zweite in Deutschland an Schutzengel.