LWL: Renoviertes Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist Besuchermagnet

Porta Westfalica (dpa/lnw) - Das renovierte Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica hat sich 2018 als Besuchermagnet erwiesen. Das nach gut zwei Jahren Sanierungszeit Anfang Juli wiedereröffnete Denkmal habe seitdem geschätzte 190 000 Besucher angezogen, berichtete der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Donnerstag in Münster. Für das Gesamtjahr gehe man von rund 250 000 Personen aus. Der Andrang übersteige damit bei weitem die Erwartungen, betonte LWL-Direktor Matthias Löb.

Von dpa