Frau tot in Wohnung gefunden: Ex-Freund tatverdächtig

Köln (dpa/lnw) - Eine Frau ist ihrer Kölner Wohnung Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Polizeibeamte hatten die Leiche der 44-Jährigen am Mittwochabend entdeckt. Den Behörden zufolge gilt der Ex-Freund der Getöteten als tatverdächtig. Nach ihm wurde auch am Donnerstag noch gefahndet. Der 58-Jährige habe vermutlich eine Schusswaffe bei sich, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.