Funkel lässt nicht alle ran: «Es wird Änderungen geben»

Die Maßnahme seines Kollegen André Breitenreiter, seinen Spielern im Falle eines ausbleibenden Sieges den Urlaub zu streichen, sieht der älteste Trainer der Bundesliga kritisch. «Ich würde niemals den Weihnachtsurlaub streichen», sagte Funkel: «Ich halte das Weihnachtsfest für wichtig, um mal abzuschalten.» Rücksicht darauf will er aber natürlich nicht nehmen: «Ein Punkt wäre auch nicht so schlecht für uns, aber wir wollen drei Punkte holen. Und was danach in Hannover passiert, ist mir relativ egal.»

Dass der Ex-Fortuna Ihlas Bebou am Samstag ausfällt findet Funkel für den Spieler schade. «Aber ich bin auch froh, dass er nicht dabei. Er ist zu einer richtigen Persönlichkeit geworden. Alles, was sich hier abgezeichnet hat, hat er in Hannover umgesetzt.»