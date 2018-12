In Polen entdeckte Babyleiche nach Deutschland überführt

Duisburg (dpa/lnw) - Die in einem Altkleidersack in Polen entdeckte Babyleiche aus Duisburg ist nach Nordrhein-Westfalen überführt worden. «Die Leiche ist am Mittwoch gekommen und wird nun gerichtsmedizinisch untersucht», sagte der Duisburger Staatsanwalt Alexander Bayer am Donnerstag. Er hoffe, dass an diesem Freitag das Ergebnis der DNA-Untersuchung vorliege. Spezialisten des Landeskriminalamtes in Düsseldorf arbeiteten bereits daran, ein DNA-Profil zu erstellen. Auch das Ergebnis einer Obduktion in Polen sei übermittelt worden, sagte Bayer. Es sei aber zumeist auf Polnisch und müsse noch übersetzt werden. Mit Hilfe der DNA will die Polizei herausfinden, ob das Baby mit einem weiteren in Duisburg gefundenen toten Neugeborenen verwandt ist, dessen Mutter in Untersuchungshaft sitzt.

Von dpa