Streit um Verhütungspille: Klage gegen Bayer abgewiesen

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - In einer seit siebeneinhalb Jahren dauernden juristischen Auseinandersetzung um die Verhütungspille «Yasminelle» hat der Chemie- und Arzneimittelkonzern Bayer einen Erfolg erzielt. Das Landgericht Waldshut-Tiengen am Hochrhein wies die Klage einer Frau gegen den Konzern ab. Die gesundheitlichen Probleme der heute 34-Jährigen seien nicht zweifelsfrei auf die Einnahme des Verhütungsmittels zurückzuführen, entschied das Gericht am Donnerstag. Möglich seien auch andere Ursachen. Die Frau habe daher keinen Anspruch auf Schmerzensgeld (Az.: 1 O 73/12). Zudem müsse sie einen Großteil der Kosten des Prozesses tragen.

Von dpa