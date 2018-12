Düsseldorf (dpa/lnw) - Im zu Ende gehenden Jahr 2018 ist die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen im vierten Jahr in Folge gesunken. «Wir blicken auf ein Jahr zurück, in dem sich der Arbeitsmarkt von guter Seite gezeigt hat», sagte die Vorsitzende der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Christiane Schönefeld, am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa