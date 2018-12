Kohle-Ausstieg: Laschet stellt weitere Bedingungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Schlussspurt der Arbeit der Kohlekommission hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Druck erhöht und Bedingungen für Nordrhein-Westfalen gestellt. «Die ersten Maßnahmen, die wirken, müssen im Westen sein», sagte Laschet am Mittwoch in Düsseldorf. Wenn Kraftwerkabschaltungen im Rheinischen Revier schon in den nächsten Jahren erforderlich seien, dann müssten die Strukturmittel auch zuerst dorthin fließen. In Ostdeutschland werde das erst zu einem späteren Zeitpunkt der Fall sein.

Von dpa