Media/Saturn-Mutter schreibt nur Mini-Gewinn

Düsseldorf (dpa) - Deutschlands größter Elektronikhändler Ceconomy hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen schwacher Nachfrage und einer Abschreibung auf seine Beteiligung an der Metro nur knapp in den schwarzen Zahlen gehalten. Die Aktionäre sollen auf eine Dividende verzichten, wie der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Für eine Gewinnausschüttung gebe es «keine sinnvolle Basis». Jetzt will der Vorstand verstärkt in Logistik und Computersysteme investieren. Die Suche nach einem neuen Vorstandschef geht nach dem Abgang von Pieter Haas weiter.

Von dpa