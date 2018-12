Watzke: BVB verzichtet auf Umsätze

Dortmund (dpa) - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund macht sich erneut für einen sensiblen Umgang mit den Belangen der Fußball-Fans in Deutschland stark. Man müsse «aufpassen, dass wir die Menschen nicht verlieren. Dafür verzichten wir mitunter auch auf Umsätze», sagte Watzke dem Magazin «11Freunde». Als Beispiel führte Watzke die Ticketpreise für Bundesligaspiele an. «Wir erhöhen die Ticketpreise jährlich nur um die Inflationsrate, die vom Statistischen Bundesamt herausgegeben wird. De facto also gar nicht», sagte Watzke.

Von dpa