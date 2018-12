Auf der Suche nach den Handys von Opfer und Tatverdächtigem war zwischenzeitlich erwogen worden, den Sieglarer See abpumpen zu lassen. Dort waren Kleidungsstücke und eine Tasche des Opfers gefunden worden. Sollten die Handys in dem See liegen, würde sich eine Auswertung nicht mehr lohnen, da sie vom Wasser beschädigt sein dürften, erläuterte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Das Mädchen, das aus Unkel in Rheinland-Pfalz stammte, war Anfang Dezember in einer städtischen Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose unweit des Sieglarer Sees tot aufgefunden worden. Tatverdächtiger ist ein 19-Jähriger mit deutscher und kenianischer Staatsangehörigkeit, der dort lebte. Er soll zugegeben haben, Gewalt gegen die Jugendliche angewandt zu haben.