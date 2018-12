Vor dem Brexit: Mehr Briten in NRW wollen deutschen Pass

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem Hintergrund des geplanten Austritts von Großbritannien aus der Europäischen Union haben 2017 überdurchschnittlich viele Briten in NRW die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf berichtete, wurden in Nordrhein-Westfalen 1741 Briten eingebürgert. 2016 hatten 684 Briten einen deutschen Pass bekommen. 2015 waren es lediglich 132 gewesen. Insgesamt wurden 2017 in NRW mehr als 27 000 Nicht-Deutsche aus 152 Nationen eingebürgert, das waren 1,3 Prozent mehr als 2016. Mit rund 8500 kommt die größte Gruppe aus EU-Staaten. Etwa 6200 stammen aus asiatischen Ländern wie Irak und Iran. Mehr als 4400 türkische Staatsbürger wurden Deutsche.

Von dpa