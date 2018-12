Abschiedsgruß zum Ende des Steinkohlebergbaus

«Ausgeschnitten und ins Fenster geklebt, kann ein Licht die Gedanken an den Bergbau am Vorabend des endgültigen Kohle-Abschieds zeigen», berichtete das WDR Studio Essen in einem Internet-Beitrag. Der Titel der Aktion ist der ersten Strophe des sogenannten Steigerlieds entnommen, in der es heißt: «Glück auf! Der Steiger kommt, und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezünd't.»

An diesem Freitag wird in Bottrop im Beisein des Bundespräsidenten die Steinkohleförderung in Deutschland offiziell eingestellt.