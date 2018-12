Motorenbauer Deutz versucht einen Neustart in China

Köln (dpa) - Der Motorenbauer Deutz stellt sich im riesigen chinesischen Markt neu auf. Mit dem größten Baumaschinenkonzern Chinas, Sany, soll ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, wie Deutz am Montagabend in Köln mitteilte. In einem ersten Schritt seien für 2022 rund 75 000 neue Motoren geplant, die an Sany geliefert werden sollen. Zunächst investieren die Kölner aber erst einmal Geld in das Joint Venture. Die Rede ist von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

Von dpa