Weitere Hinweise nach Brandserie an Gymnasium in Schleiden

Schleiden (dpa/lnw) - Nach einer Brandserie an einem Gymnasium in Schleiden hat die Polizei 20 neue Hinweise gesammelt. Dies sei das Ergebnis einer Suche nach Hinweisen am Montag an verschiedenen Schulen, in der Innenstadt und an einem vielbesuchten Parkplatz. Zeitgleich hätten Beamte in dem Fall auch Wohnungen aufgesucht. Bei den laufenden Ermittlungen werden diese Hinweise nun ausgewertet.

Von dpa