Gladbach hofft auf Stindl, Kramer, Hofmann

Mönchengladbach (dpa) - Der Tabellenzweite Borussia Mönchengladbach hofft im Bundesliga-Spiel gegen den Vorletzten 1. FC Nürnberg am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) noch auf den Einsatz der angeschlagenen Christoph Kramer, Jonas Hofmann und Lars Stindl. Der frühere Weltmeister Kramer, der vier Spiele wegen eines Außenbandanrisses im Sprunggelenk fehlte, und Leistungsträger Hofmann, der dreimal wegen einer Muskelverletzung am Hüftbeuger ausfiel, absolvierten am Montag ein Lauftraining.

Von dpa