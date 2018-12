Trockenheit soll Gebäudeschäden in Essen mitverursacht haben

Essen (dpa/lnw) - Die langanhaltende Trockenheit soll eine Ursache für Schäden an mehreren Wohnhäusern in Essen sein. Vor gut vier Monaten hatten sich auffällige Risse gebildet. «Die Bodenbeschaffenheit im betroffenen Gebiet hat dazu beigetragen, dass durch den andauernden Entzug von Feuchtigkeit Schrumpfprozesse und damit Sackungen im Boden im Bereich von vorhandenen Bebauungen entstanden sind», teilte die Stadt am Montag mit.