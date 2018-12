Bei einer Aktion der Ruhrbahn, bei der seit Montagmorgen 1000 Tickets für Neukunden stark vergünstigt angeboten wurden, war das Kontingent bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Der Vorverkauf war um Mitternacht online an den Start gegangen, schon in der ersten Stunde seien 429 Anträge eingegangen, berichtete eine Sprecherin. Neukunden konnten beispielsweise Abonnements für das Stadtgebiet zum halben Preis beantragen.

Die eingegangenen Anträge werden jetzt ausgewertet. Falls es ein Restkontingent gibt, soll dies den Kunden voraussichtlich am Freitag online angeboten werden.

Zu den geförderten Schritten gehören noch weitere Angebote: So gibt es verbilligte Firmentickets, im Jahr 2019 vergibt die Ruhrbahn in ihrer App «ZÄPP» außerdem jedes zweite gekaufte 30-Tages-Ticket kostenlos. Alle Abonnenten erhalten darüber hinaus Vergünstigungen bei CarSharing und BikeSharing. Der Bund fördert das Projekt in Essen insgesamt mit rund 21 Millionen Euro, weitere Modellstadt in NRW ist Bonn.