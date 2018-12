Nach Prügeleien in Dortmund: Hohe Geldstrafe für Hertha

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Krawallspiel in Dortmund vom 27. Oktober muss Hertha BSC eine Geldstrafe in Höhe von 100 000 Euro bezahlen und zudem 35 000 Euro an die Polizeistiftung Nordrhein-Westfalen überweisen. Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag in Frankfurt/Main. Die heftigen Prügeleien von Berliner Ultras mit der Polizei während der Partie zwischen dem Bundesliga-Tabellenführer BVB und Hertha (2:2) hatten die Debatte um Fanverhalten, Pyrotechnik und Sicherheit im deutschen Fußball erneut angeheizt.

Von dpa