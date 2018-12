BVB bangt um Einsatz von Bruun Larsen und Schmelzer

Dortmund (dpa) - Bundesliga-Herbstmeister Borussia Dortmund bangt vor dem Spiel am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf um den Einsatz von Jacob Bruun Larsen und Marcel Schmelzer. Ob die beiden leicht angeschlagenen Profis für das Duell mit dem Tabellen-16. zur Verfügung stehen, will der Fußball-Lehrer kurzfristig entscheiden. Sicher ausfallen wird Dan-Axel Zagadou, der schon in den Partien gegen Schalke und Bremen wegen einer Fußprellung gefehlt hatte. «Er hat seit mehreren Tagen nicht trainiert und kommt nicht infrage. Er soll bald wieder laufen», sagte Favre am Montag.

Von dpa