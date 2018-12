Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Mettmann (dpa/lnw) - Bei einem Unfall in Mettmann bei Düsseldorf ist am Sonntag ein 82-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte der Mann in Höhe einer Bushaltestelle die Straße und wurde dabei von einer 25-jährigen Autofahrerin übersehen. Trotz Vollbremsung konnte sie den Zusammenprall nicht verhindern, der 82-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand einem Polizeisprecher zufolge nicht.

Von dpa