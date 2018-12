Sonia Seymour Mikich erhält Preis für ihr Lebenswerk

Frankfurt am Main (dpa) - Die ehemalige WDR-Chefredakteurin Sonia Seymour Mikich (67) wird von der Jury des Preises «Journalisten und Journalistinnen des Jahres» für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das teilte die Branchenzeitschrift «medium magazin» am Sonntag mit. «Sonia Seymour Mikich ist eine Ikone im Journalismus: kluge Reporterin, unerschrockene Korrespondentin, ausdrucksstarke Publizistin, kämpferischer Führungsgeist», heißt es in der Begründung.

Von dpa