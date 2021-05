„Corona trifft auf Karneval, der Frohsinn bleibt auf jeden Fall.“ WaKaGe-Präsident Hermann Josef Schulze Zumloh hat den Humor nicht verloren. Auch, wenn die Warendorfer Karnevalisten nun schon seit über einem Jahr mit den Auswirkungen und Einschränkungen der Corona-Pandemie leben müssen, blickt der Präsident zuversichtlich ins nächste Jahr.

Es ist bekannt, dass die Narren auf Herbergssuche sind, nachdem die Kreienbaum Sports- und Eventhalle im April ihren Veranstaltungsbetrieb eingestellt hat. Seit mehr als 40 Jahren war die Tennishalle an der Splieterstraße ein Teil von Warendorf, seit 2008 wurden Feste und Veranstaltungen wie die Prinzenproklamation dort gefeiert.

„Mal eben eine Halle für 1000 Gäste in Abendgarderobe im Januar zu finden, ist eine Herausforderung“, gesteht der WakaGe-Präsident. Diese Baustelle habe er sich nicht gewünscht. Doch die „Findungskommission“ habe bereits mehrere potenzielle Veranstaltungsorte besichtigt, darunter die „üblichen Verdächtigen“, nennt Schulze Zumloh Reithalle, Sportstätten und die Sportschule der Bundeswehr. Aber auch eine Maschinenhalle sei darunter gewesen. „Jetzt gilt es abzuwägen. Schließlich planen wir keine Ü-30-Fete, sondern das Fest der Feste in Warendorf. Da muss der Rahmen und auch die Akustik passen.“ Doch Schulze Zumloh ist zuversichtlich, dass es den Karnevalisten mit ihrem Festwirt und den Ton- und Lichttechnikern gelingen wird, ein neues Domizil zu finden. Und das auch nicht nur für ein Jahr, sondern schon auf mindestens fünf Jahre ausgelegt. Denn der Hype, so Schulze Zumloh um den Bau einer Stadthalle sei mittlerweile verpufft. Nur noch Emsinsel und Landesgartenschau seien die Top-Themen in der Politik, da mache er sich nichts vor. Und er appelliert noch einmal an Stadt und Politik, den Bau einer Stadthalle nicht auf den Sankt Nimmerleinstag zu verschieben: „Die Kreisstadt hat ein Vakuum. Es fehlt eine Mehrzweckhalle, wo auch immer diese stehen kann, vielleicht auf der zu noch zu entwickelnden Emsinsel. Der Wunsch ist da. Es muss ja keine Elbphilharmonie sein.“

Dass es so eine Halle nicht von heute auf morgen geben wird, weiß Schulze Zumloh nur zu gut. Deshalb bräuchten die Narren auch eine längerfristige Lösung. Im Juni werde die Entscheidung fallen, wo künftig die Prinzenproklamation stattfindet, so der WaKaGe-Präsident. Dieses Zeitfenster habe man sich gesetzt. Was er schon jetzt sagen kann: „Es wird ein Veranstaltungsort in der Kernstadt Warendorf sein.“ Das sei auch ein ausdrücklicher Wunsch des Senats gewesen. Was der WaKaGe-Präsident nach allen Besichtigungen auch sagen kann: „Wir werden nicht ausgestoßen. Das ist ein gutes Gefühl.“ Zwar sei vieles noch auf Kante genäht und nicht perfekt, doch die Stimmung sei gut. „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Wir schaffen das.“