Marktbogen als Lichtblick in Corona-Zeiten

Warendorf -

Anfang Juli, so ist es mit der Stadtverwaltung vereinbart, soll die finale Entscheidung über die Aufstellung des repräsentativen Marienbogens auf dem Markt fallen. Geht es nach Benedikt Ratermann, Vorsitzender der Bogengemeinschaft Markt/Emsstraße, wird in diesem Jahr zu Mariä Himmelfahrt der Marienbogen auf dem Markt stehen. Ein Lichtblick in der Corona-Pandemie. Und ein Zeichen für bessere Zeiten im Jahr 2022.