Blicke auf Brinkhaus und Badneubau

Der 28. Oktober ist in gut fünfeinhalb Monaten. Wenn die Verwaltung trotzdem von einem sehr engen Zeitplan spricht, zeigt das, wie viele Abstimmungen, Entscheidungen und Unterlagen für eine Landesgartenschau-Bewerbung nötig sind. Ob Warendorf sie 2026 ausrichtet, darüber soll der Rat an jedem Donnerstag im Oktober entscheiden.

Außerdem verriet Bürgermeister Peter Horstmann am Donnerstag den Mitgliedern während der Ratssitzung, dass vor der Entscheidung über Ja oder Nein zur LGS-Bewerbung noch je ein Treffen des Ausschusses für Umwelt und Mobilität (27. Oktober) und eins des Stadtentwicklungsausschusses am 25. Oktober angesetzt sei.

Baubeschluss aufgrund Mehrheit vorher sicher

So viel zur reinen Regie am Ende der Frist, die es für eine Bewerbung beim Land einzuhalten gilt. Die jüngste Ratssitzung am Donnerstag war da gerade eine halbe Stunde alt. Es gab also kaum Diskussion, wenn man vom Versuch der CDU absieht, den Ankauf von Teilen des Brinkhaus-Geländes vom Gelingen einer LGS-Bewerbung abhängig zu machen. Sie unterlag wie berichtet.

Nur rund 20 Minuten dauerte auch die anschließende Entscheidung über den – angesichts der Sitzverteilung im Rat ohnehin sicheren – Beschluss für ein neues Hallenbad. Da kann es beim zuletzt verfolgten Baujahr 2024 bleiben. Allerdings sah Stadtwerke-Geschäftsführer Urs Reitis Probleme bei der Einhaltung der von CDU, Grünen und FDP geforderten Frist für die Vorlage aussagekräftiger Unterlagen für Mitte 2022, mit denen man auch mögliche Fördermittel einwerben könnte.

„ Wir haben einen Sprungturm – im Freibad. Wir haben einen Sprungturm – im Freibad. “ Jessica Wessels

Einen Tag vor der Gesellschafterversammlung erklärte er, dass, wenn der Fahrplan nach den Sommerferien vorliegen soll, es mindestens 14 Monate dauere, bis aussagekräftige Papiere da seien. Diese Zeit brauche man auch, um aussagekräftige Kostenberechnungen zu haben und nicht nur Schätzungen.

Das von FDP-Fraktionsvorsitzender Dr. Beate Janinhoff ausgerufene Motto „Baubeginn 2024 muss sein!“ konterte Bürgermeister Horstmann. Das halte er für „nicht seriös“. Deshalb kündigte er auch seine Enthaltung bei der Abstimmung an.

Die anderen Fraktionen blieben bei ihren bekannten Positionen. Andrea Kleene-Erke betonte für die SPD, man sei ja nicht gegen ein Bad, aber nur dafür, wenn man es sich auch leisten könne – ob mit oder ohne Zuschüsse aus Fördertöpfen. Sie kritisierte, dass sich das Bad-Bündnis nicht an die Empfehlung halten wolle, erst einen Masterplan für das Schulviertel abzuwarten.

Baubeginn 2024 für Horstmann „nicht seriös“

„Wir haben einen Sprungturm“, reagierte Grüne Jessica Wessels auf Kleene-Erkes Seitenhieb, man weiche vom ursprünglichen Beschluss für ein Bad mit Turm und fünfbahnigen Becken ab, favorisiere nun das Modell in Handorf (die WN berichteten) mit nur vier Bahnen. Warten bis zum Sankt-Nimmerleinstag? Die Stadt besitze das Grundstück, die Infrastruktur sei da.

Die FWG lehnt das neue bad aus Kostengründen ab, Paolo da Silva „Die Partei/Die Linke) fand es „wichtig, aber nicht dringlich“, ist also weiter fürs „Schieben“ des Projektes, das um die acht Millionen Euro kosten soll, nicht bis 16 Millionen laut anderen, älteren Planungen.