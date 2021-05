FDP lehnt ab: „Etat gekennzeichnet von Mutlosigkeit“

Warendorf -

Der Etat der Stadt Warendorf hat ein Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro. Die Stadt wird in diesem Jahr mit einem Minus von etwa 3,4 Millionen Euro arbeiten müssen. Geplant sind Investitionen in Höhe von 15,6 Millionen Euro. Bis 2024 will Warendorf kräftig investieren: 90,6 Millionen Euro. Der Haushalt 2021 der Stadt Warendorf ist am Donnerstagabend mit der Mehrheit der Ratsfraktionen verabschiedet worden.