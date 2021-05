Ein Senior ist am Dienstag gegen 15 Uhr am „Telgter Ei“ bei einem Unfall verletzt worden. Der 83-Jährige befuhr mit seinem Krankenfahrstuhl den Bürgersteig der Wolbecker Straße. Er deutete mit einem Handzeichen an, den Zebrastreifen überqueren zu wollen. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer hielt daraufhin an, um den Telgter passieren zu lassen. Allerdings fuhr der 83-Jährige dann auf dem Bürgersteig weiter. Als der Münsteraner mit seinem Lkw wieder anfuhr, steuerte der Senior mit seinem Krankenfahrstuhl plötzlich auf die Fahrbahn. Dabei stieß er seitlich gegen den Lkw. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung ins Krankenhaus.