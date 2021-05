Mit einem ungewöhnlichen Motiv nahm die Klinik Maria Frieden am bundesweiten Fotowettbewerb der Deutschen Gesellschaft für Neurologie teil und belegte am Ende den zweiten Platz. Der Titel des Wettbewerbs lautete „Zeig dein Neuroteam“, und dafür ließen sich die Verantwortlichen etwas Besonders einfallen. Neben einem Schlauchboot wurde dabei das mittlerweile trockene Becken des Bewegungsbades genutzt. Professor Dr. Svenja Happe, Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Klinik für Neurologie, erläutert die Bildidee: „Wir sitzen alle in einem Boot und ziehen an demselben Strang. Es ist großartig, dass wir in diesen schwierigen Zeiten unsere Klinik erweitern konnten und die neu gebaute Station eröffnet haben.“