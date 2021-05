Handarbeit für den Kirchentag

Wer beim Abschlussgottesdienst des Ökumenischen Kirchentages in Frankfurt genau hinschaute, der entdeckte etwas aus Telgte. Denn nicht nur die großen Leuchter auf dem Altar, sondern auch die Kelche und Brotschalen für die Abendmahlsfeier stammten aus der Werkstatt der Töpferei Schäfer. „Es freut einen schon ein wenig, wenn man die eigene Arbeit so präsent im Fernsehen sieht“, sagte Rembert Schäfer. Er betreibt die Werkstatt an der Grabenstraße und verfolgte den Gottesdienst am heimischen Apparat.

Dass liturgische Gegenstände sowohl für die evangelischen als auch die noch wesentlich jüngeren Ökumenischen Kirchentage in Telgte produziert werden, hat Tradition. In den 1970er Jahren, Rembert Schäfer war noch ein Kind, bekam sein Vater seinerzeit den ersten Auftrag, Leuchter, Schalen und Kelche für den Kirchentag zu produzieren.

Daraus entwickelte sich ein eigenes Programm, denn viele Kirchengemeinden oder Geistliche fanden die Formen so ansprechend, dass sie in dieser Design-Version auch eigene liturgische Gegenstände haben wollten. Gerade nach Kirchentagen war die Nachfrage groß, und etliche Pakete mussten gepackt und von Telgte aus teils weit versandt werden.

In den vergangenen Jahren ging der Absatz in diesem Segment zurück, die Kirchentage zählen aber weiter zu den Stammkunden der Telgter Töpferei.

Auch auf Kirchentagen gearbeitet

Die Verbindung zwischen dem Organisationsteam und den Töpfern aus der Emsstadt war einige Jahre lang sogar besonders eng. „Wir wurden mehrfach eingeladen, unser altes Handwerk zu präsentieren“, erinnert sich Rembert Schäfer. Ob Hamburg, Leipzig, Düsseldorf oder Frankfurt, Töpfer aus Telgte drehten vor Ort beispielsweise liturgische Gegenstände.

Dabei trafen die Schäfers dann oft auch einen weiteren Telgter: Peter Janssens. Der bekannte Kirchenmusiker zählte ebenfalls zu den Stammgästen solcher Großveranstaltungen.

Übrigens: Nicht nur bei Kirchentagen sind Produkte aus der Telgter Töpferei regelmäßig im Fernsehen zu sehen, sondern auch bei Wilsberg-Verfilmungen. Dort taucht im Antiquariat immer ein Ton-Kiepenkerl mit Telgter Wurzeln auf.