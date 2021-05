Ziel: Aktiv und gesund bleiben

Sein 90. Lebensjahr vollendet am heutigen Mittwoch (12. Mai) Erich Kröger. Viele ältere Landwirte kennen ihn als den kompetenten und hilfsbereiten Molkereifachmann mit dem weißen Kittel. Das war zwischen 1958 und 1982 in der Molkereigenossenschaft Telgte mit dem „Haus der Landfrauen“ so und setzte sich von 1982 bis 1993 in der Molkerei Everswinkel fort.

In Itzehoe erblickte Erich Kröger am 12. Mai 1931 das Licht der Welt. Nach dem Besuch der Volksschule bewarb er sich mit 13 Jahren erfolgreich um eine Ausbildungsstelle in der Meierei von Wrist. Vom ersten Arbeitstag an drehte sich bei ihm 50 Jahre lang alles um die Milchverarbeitung.

Nach seiner Ausbildung folgten viele Berufsjahre in unterschiedlichen Meiereien in Schleswig-Holstein. Bei der Verarbeitung der Milch spezialisierte sich Erich Kröger auf die Herstellung Deutscher Markenbutter.

Im Mai 1958 las Kröger eine Anzeige in der Meierei-Fachzeitung von Schleswig-Holstein: „Die Molkerei-Genossenschaft Telgte sucht einen tüchtigen, älteren Gehilfen für Kessel und Maschinen in Dauerstellung. Wohnung und Verpflegung im Hause. Spätere Verheiratung möglich.“ Erich Kröger heiratete am 11. Oktober 1958 seine Annemarie, die er aus Schleswig-Holstein mitbrachte. Zuvor hatte er die Stelle bekommen. Mit seiner Familie – zwei Kinder kamen hinzu – wohnte er 24 Jahre lang im „Haus der Landfrau“. Als Maschinenführer wurde er eingestellt. Schnell erhielt er auch Verantwortung für die Butterei und Käserei.

Zahlreiche Urkunden schmücken die Chronik von Erich Kröger. Sie machen deutlich, wie erfolgreich er in seinem Beruf war. Die Herstellung von Butter war sein Aushängeschild und das der Molkerei Telgte. Sie gehörte bis 1982 immer wieder zu den jahresbesten Molkereibetrieben in Westfalen-Lippe. 1982 verabschiedete sich die Molkerei von Telgte, weil die Privatmolkerei Rohberg in Everswinkel übernommen wurde. Daraus entstand die Milchunion Everswinkel. Elf Jahre hat Erich Kröger noch in der Molkerei Everswinkel gearbeitet.

1994 zog er seinen weißen Kittel aus und hatte danach viel Zeit für andere Projekte. Mit seiner positiven Einstellung, seinen beiden Kindern und drei Enkelkindern will Erich Kröger aktiv und gesund bleiben. Auch wenn der Tod seiner Ehefrau ihn sehr schmerzt, aufgeben kennt er nicht. Mit täglichem Radfahren und Nordic Walking hält er sich fit. So ist er seit dem Eintritt in den Ruhestand 61 000 Kilometer mit seinem Fahrrad (ohne Hilfsmotor) gefahren. Weitere Hobbys gestalten sein Leben vielseitig: regelmäßiges Schwimmen, Kegeln mit seinen Freunden oder Basteln. Mit seiner Mundharmonika sorgt er innerhalb der Familie für Stimmung. „Opa, spiel doch mal wieder“, bitten ihn seine drei Enkelkinder bestimmt auch am heutigen Geburtstag. Und nicht nur dann spitzt er seine Lippen und spielt die schönsten Volkslieder.