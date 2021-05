Eine Auseinandersetzung wegen zu lauter Musik auf einem Parkplatz am Orkotten ist am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr eskaliert. Ein 35-jähriger Anwohner der Wolbecker Straße suchte die Örtlichkeit auf und bat darum, die Lautstärke zu reduzieren. Die beiden Männer, die dort gemeinsam Alkohol tranken, gingen nicht auf die Bitte ein. Als der Telgter sein Anliegen wiederholte, kamen die beiden Männer ihm bedrohlich nahe, heißt es im Bericht der Polizei. Einer der beiden, ein 57-jähriger Telgter, machte mit einem abgebrochenen Flaschenhals Stichbewegungen in Richtung des 35-Jährigen. Dieser schubste daraufhin sowohl den 57-Jährigen als auch seinen 37-jährigen Kumpel. Beide alkoholisierten Männer verloren das Gleichgewicht und stürzten. Der Ältere verletzte sich leicht am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-jährige Telgter erhielt von den Einsatzkräften einen Platzverweis. Die Beamten leiteten gegen die Beteiligten Ermittlungsverfahren ein.