SPD kritisiert: „Eindeutig das falsche Signal“

22 Neuinfektionen in sieben Tagen, dazu eine Inzidenz von mehr als 160, die damit deutlich über dem Kreisdurchschnitt liegt: Die Corona-Lage in Sendenhorst ist aktuell eher angespannt. Wohl auch deshalb gibt es Irritationen über eine größere Veranstaltung der Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus.

Am Mittwoch vergangener Woche hat in der Pfarrkirche St. Martin die Auftaktveranstaltung der Firmkatechese stattgefunden. Mehr als 100 Menschen sollen anwesend gewesen sein, erläuterte die SPD-Fraktionsvorsitzende Christiane Seitz-Dahlkamp in der Ratssitzung, die am Donnerstagabend in der Wersehalle stattfand. „Uns ist zugetragen worden, dass sowohl Jugendliche als auch Eltern vorher nicht über die Größe der Veranstaltung informiert worden sind und sich sehr unwohl gefühlt haben“, führte sie aus. Lediglich der Gruppendruck habe sie davon abgehalten, die Kirche zu verlassen. Diese Auskunft habe sie auf Nachfrage von mehreren Teilnehmern bekommen, berichtete Seitz-Dahlkamp unserer Zeitung.

SPD betont Vorbildfunktion

„Wir tagen hier heute nur in halber Besetzung. Und auch den Jugendlichen mutet man, zum Beispiel durch den Distanzunterricht, sonst so viel zu. Wir haben doch alle eine Vorbildfunktion. Da ist eine solche Veranstaltung eindeutig das falsche Signal“, fand die SPD-Politikerin. Sie forderte von der Verwaltung, Kontakt zur Kirchengemeinde aufzunehmen und an diese zu appellieren, so etwas in Zukunft zu unterlassen. „Denn es dürfte wohl nicht die letzte Firmveranstaltung gewesen sein.“

Sowohl Bürgermeisterin Katrin Reuscher als auch Kirchenvorstandsmitglied Paul Watermann, der bei der Ratssitzung im Zuschauerraum anwesend war, gaben zu verstehen, den Hinweis aufnehmen und weitergeben zu wollen.

„Das war nichts Schlimmes, sondern ein ganz normaler Gottesdienst“, reagiert Pfarrer Clemens Lübbers im Gespräch mit unserer Zeitung auf die Kritik. In der Pfarrkirche dürften sich entsprechend dem Hygienekonzept bis zu 120 Menschen aufhalten. Diese Zahl sei eingehalten worden. „Die diesjährige Gruppe ist größer als sonst, weil es sich um zwei Jahrgänge handelt“, verweist der Pfarrer auf die Absage der Firmung 2020. Den Familien sei im Vorfeld mitgeteilt worden, „dass dort alle zusammenkommen“.

Abstandsregeln nicht eingehalten

Was einigen scheinbar aufgestoßen sei, sei der Umstand gewesen, dass die Teilnehmer sich im Anschluss an den Gottesdienst nicht immer an die geltenden Abstandsregeln gehalten hätten. „Da werden sich vielleicht einige gefragt haben: Was ist denn da vor der Kirche los?“, so Lübbers.

Dass die katholische Gemeinde vor drei Wochen quasi auf den letzten Drücker alle ausstehenden Erstkommunionfeiern für April abgesagt hatte, setzt der Pfarrer in einen anderen Zusammenhang. „Da ging es ja auch darum, dass nicht anschließend in den Familien gefeiert werden sollte.“

Clemens Lübbers schätzt, dass auch zu regulären Gottesdiensten teilweise bis zu 100 Besucher in die Kirche kämen. „Das schwankt.“ Für die Gemeinden sei es einfach wichtig, diese auch weiterhin feiern zu können. „Wir leben doch vom aktiven Mittun. Und daran werde ich auch festhalten.“

Die weitere Firmkatechese soll indes in Kleingruppen fortgesetzt werden. Einen Grund, die Gruppengröße auch schon für die Auftaktveranstaltung zu reduzieren, habe er im Vorfeld nicht gesehen, so Lübbers.