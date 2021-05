Am Ende einer Schreckenszeit

Alte Fotos, Dokumente, Filmmaterial – die meist in schwarz-weiß gehaltenen Unterlagen erscheinen wie Relikte aus einer anderen Welt. Für viele ist es wohl nur schwer vorstellbar, was es bedeutet haben mag, in Kriegszeiten gelebt zu haben. „Es geht mir darum, dass diese Zeit nicht vergessen wird“, sagt Antonius Buhne, der zu denen gehört, die die Vergangenheit lebendig halten wollen. Er unterstreicht: „So etwas darf sich niemals wiederholen.“

Unzählige Einzelschicksale

Mehr als 60 Millionen Menschen sind im Zweiten Weltkrieg gestorben. Eine zusammengefasste Zahl, die den Einzelschicksalen wohl nicht gerecht werden kann. Menschen, die an der Front fielen, in Konzentrationslagern ermordet wurden, in Bombennächten verbrannten, an Hunger, Kälte und Gewalt auf der Flucht starben. „Auf diesem Bild sind die 274 Albersloher Kriegsteilnehmer zu sehen – von denen sind 111 gefallen oder gelten als vermisst“, erzählt Antonius Buhne, der eine Gedenktafel mit Fotos und Namen der Albersloher Soldaten präsentiert, die in den Jahren 1939 bis 1945 für das „tausendjährige“ Nazi-Reich in den Krieg zogen oder geschickt worden waren. „Von denen, die den Krieg überlebt hatten, kamen viele erst in den 1950er-Jahren aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück“, weiß der Albersloher der anlässlich des Jahrestages zum Kriegsende in alten Unterlagen blätterte und auf das Foto seines Onkels Hubert Schulze Zuralst stieß. „Am 28. Januar dieses Jahres wäre er 100 Jahre alt geworden – gestorben ist er aber schon am 21. September 1944 mit nur 23 Jahren.“ Gefallen in Russland. „Seine Kameraden sollen ihn dort an einem Waldrand begraben haben“, gibt Antonius Buhne aus Erzählungen weiter. „Das war der Bruder meiner Mutter – was das für meine damals bereits verwitwete Großmutter für ein Leid gewesen sein muss, das kann man sich als Außenstehender gar nicht vorstellen“, glaubt der Nachfahre, der von Familien weiß, in denen gleich mehrere junge Männer im Krieg starben.

111 Albersloh vermisst oder gefallen

Familie Meier gehörte damals dazu. Davon erzählt Anneliese Thier, geborene Meier, die ihren Vater und zwei Onkel zu den Kriegsopfern zählt. „Ich habe meinen Vater nicht wirklich kennengelernt – er galt seit 1941 als in Russland vermisst“, überliefert die 1937 geborene Tochter. „Meine Mutter schrieb Briefe nach Russland – die kamen unbeantwortet zurück.“ Der Trauer um den Ehemann folgten massive Sorgen um die Versorgung der Familie. „Da mein Vater nur als vermisst und nicht als gefallen galt, erhielt meine Mutter keine Rente.“ Als die Mutter schwer erkrankte, sei man bei den Großeltern untergekommen. „Wenn ich Oma Anna nicht gehabt hätte, wären wir wahrscheinlich verhungert“, habe die Mutter häufig gesagt.

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie traurig mein Opa Hermann war“, erzählt Anneliese Thier. Von fünf Söhnen galten zwei als vermisst, einer als gefallen und zwei verstarben krankheitsbedingt. „Mein Opa saß oft an einem großen Tisch auf dem Kornbürn und weinte.“ Sie habe ihn sagen hören: „Ich habe alle meine Söhne überlebt.“

Für die Albersloher endete der Zweite Weltkrieg nicht erst am 8. Mai, sondern bereits am 31. März 1945. Heinz Uhlenbrock erinnert sich: „Die Alliierten schossen noch bis 1 Uhr mittags.“ Mehrere Panzer hätten sich von Rinkerode kommend den Weg durch den Sunger gebahnt. Einige Häuser und Stallungen brannten nieder. „Ich war damals 15 Jahre alt und hatte Angst.“ Doch der Vater habe ihm Mut zugesprochen: „Mach dir keine Sorgen, mein Junge, die haben genau so viel Schiss wie wir.“ Die Ausbildung zum Müller, die der junge Heinz Uhlenbrock damals absolvierte, könnte man heute als systemrelevant bezeichnen. „Wir mussten damals monatlich eine Tonne Mehl für das Komissbrot liefern – sonst hätte ich wohl Schützengräben ausbuddeln müssen.“ Und auch sein Geburtsjahrgang nennt der heute 91-jährige als gut gewählt. „Die Jungs aus dem Jahrgang 1929 mussten noch zur Wehrertüchtigung.“

Auch der sogenannte Volkssturm, der zum größten Teil aus älteren Männern bestanden haben soll, die bereits im Ersten Weltkrieg gedient hatten, vermochte die Besatzung durch die Alliierten nicht zu verhindern. Kriegsmüde sah man dem Ende der Schreckensherrschaft durch das Naziregime entgegen. „Ich hoffe sehr, dass die Menschen daraus gelernt haben“, sagt Antonius Buhne, der auf eine Zukunft in Frieden setzt.