Die Raupen fressen sich zu Tode

Es ist wieder soweit: Der Eichenprozessionsspinner bereitet sich sich darauf vor, zur Plage zu werden. Im vergangenen Herbst haben die Falter-Weibchen je etwa 150 Eier im Kronenbereich von Eichen auf dünnen, besonnten Ästen abgelegt. Daraus haben sich die Embryos entwickelt, die den Winter geschützt in den Eiern überdauerten. In diesen Tagen erblicken sie das Licht der Welt – und es wird Zeit, ihren weiteren Lebensrhythmus zu unterbrechen. „Das muss geschehen, bevor sie ihre Brennhaare entwickeln“, sagt Tobias Loermann, der mit seinem Lohnunternehmen in der Bauerschaft Borbein bereit ist für den Einsatz gegen den Plagegeist.

Wenn die Bäume grün werden

„Wichtig ist, dass das vor dem dritten Larvenstadium passiert“, pflichtet Dirk Steltig von der Raiffeisen-Genossenschaft Warendorf bei. Zwar könne man die Larven auch dann noch zur Strecke bringen, sie würden dann aber mit den gesundheitsgefährdenden Brennhärchen von den Bäumen fallen. Wenn die Eichen – wie in diesen Tagen – etwa 50 bis 60 Prozent ihres Blattgrüns entwickelten, müsse mit der Bekämpfung gestartet werden.

Es gibt unterschiedliche Wege, dem Spinner Herr zu werden. Tobias Loermann setzt als landwirtschaftlicher Lohnunternehmer auf den Einsatz eines besonderen Gerätes, das an einem Schlepper montiert ist, und „Foray ES“, einem mikrobiologischem Biozid. Das Gerät, das vom Schlepper angetrieben wird, besteht, einfach ausgedrückt, aus einem verschlossenen Tank, einer Pumpe, einem Schaufelrad, einem Gebläse und einer Art „Hals“ an dessen Ende sich Düsen befinden. „Damit können wir das Gemisch etwa 30 bis 40 Meter hoch in die Bäume spritzen. Es sollte dabei aber relativ windstill sein“, erklärt der 33-Jährige. Das Gerät ist also eine Art Sprühkanone.

Raupen nehmen das Biozid auf

Mit dem Bakterium werden die Blätter benetzt, die von den Tieren dann gefressen werden, erzählt Dirk Steltig den weiteren Fortgang. „Die Larven fressen dann das Grün, das sie aber nicht verdauen können. Sie verenden.“

Verschiedene Methoden der Bekämpfung Trotz seines unscheinbaren Erscheinungsbildes hat der Eichenprozessionsspinner (EPS) in den vergangenen Jahren zunehmende Bekanntheit erlangt. Das liegt zum einen daran, dass seine Raupen in Eichenwäldern forstliche Schäden anrichten können. Besondere Aufmerksamkeit wird dem EPS aber zuteil, weil sich die Raupen gegen ihre Feinde mit unzähligen, feinen Brennhaaren schützen, die eine Gesundheitsgefahr für den Menschen darstellen. Forstbetriebe, Städte und Gemeinden in den betroffenen Regionen gehen daher seit einigen Jahren mit verschiedenen Maßnahmen gegen den EPS vor – im Frühjahr, wenn die Raupen aktiv sind. Die Raupen können mechanisch durch Absammeln, Absaugen oder Abflammen beseitigt werden. Zudem werden biologisch-chemische Insektizide aus der Luft oder vom Boden aus in die Eichen versprüht. ...

Die beiden Männer verhehlen dabei nicht, dass auch andere Insekten in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, vor allem deren Raupen. Aber das frei verkäufliche Biozid sei „sehr selektiv“, und andere Nützlinge würden übergehend nicht gefährdet, meint Steltig. Drei Liter „Foray ES“ werden für den Einsatz mit 600 Litern Wasser gemischt. Umsonst ist das nicht, denn ein Liter dieses Mittels kostet etwa 60 Euro. Hinzu kommt der Einsatz von Mensch und Maschine. „Der Wirkungsgrad ist aber gut“, sagt Tobias Loermann.

Ein weiteres „Spielzeug“ für große Jungs ist die Sprühkanone sicher nicht, meint Tobias Loermann. „Es muss ja gemacht werden.“ Und so hat er das Angebot des Unternehmens, das – ihn und seinen Vater eingeschlossen – immerhin 13 Mitarbeiter beschäftigt, erweitert. „Man muss am Ball bleiben.“

Die Städte und Gemeinden würden sich diesbezüglich kaum um die Außenbereiche kümmern. Straßen.NRW, auch derzeit im Einsatz gegen den Spinner, kümmere sich um die Eichen an den Bundes- und Landesstraßen. „Wir werden von Privatleuten gerufen“, berichtet Loermann.

Dabei seien die Aufträge höchst unterschiedlich. „Jeder Hof hier in der Region hat ja Eichen.“ Manchmal sei es nur ein stattlicher Baum auf einer Pferdewiese, ein anderes Mal gehörten zu einem Gehöft 100 Bäume – oft auch als Allee an Wirtschaftswegen.

Der kalte Winter habe den Embryonen übrigens nichts ausgemacht – im Gegenteil, meint Dirk Steltig. „Kälte macht Insekten nichts. Sie mögen es nicht, wenn es warm und feucht ist.“