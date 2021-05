Ärger über Raser und Falschparker

Irgendwann reißt auch der dickste Geduldsfaden – So ist es nun auch geschehen im Fall der Bewohner rund um den Tie. Über Jahre habe man eine negative Entwicklung beobachten müssen, klagen die Anwohner. 17 Familien verfassten einen Brief an die Verantwortlichen aus Rat und Verwaltung. „Es ist ein Ortskern - da sollten die Menschen im Vordergrund stehen“, findet Mit-Initiator Willi Heuer. „Wir wollen niemanden anprangern, sondern aufmerksam machen“, stellt Anwohnerin Anne Ruhe im Gespräch vor Ort klar. Neu ist der Ärger entlang der Glandorfer Straße, Tie und Sassenberger Straße nicht. „Der Tie ist ein Dauerthema“, weiß Jürgen Haverkamp. „Das Problem ist durchaus bekannt.“ Wobei auch Haverkamp deutlich betont, niemanden persönlich angreifen zu wollen.

„Der Tie ist in den 1980er Jahren umgestaltet worden. Die Geschwindigkeit wurde leider nicht auf Tempo 30 angepasst“, blickt Heuer auf eine womöglich verpasste Chance zurück. Im Laufe der Jahre sei das Verkehrsaufkommen merklich gestiegen. Heuer will nicht einfach „eine neue Kreuzung“. Es fehle ein Gesamtkonzept für den Ortskern.

Ihm ist vor allem der LKW-Durchgangsverkehr ein Dorn im Auge. „Wo fahren die LKW denn noch mitten durch den Ort? Das gibt es nur hier.“ Bedingt durch diesen Schwerlastverkehr seien „Huckel“ in der Fahrbahn entstanden. Viele Pendler aus dem Landkreis Osnabrück nutzten den Tie als Teil eines Schleichwegs über den Butterpatt nach Warendorf, so Heuers Beobachtungen. Die baulichen Begebenheiten lüden geradezu zur Missachtung der Straßenverkehrsordnung ein: Der Bürgersteig ist auf einem Niveau mit der Straße, was vor der Volksbank zu häufigem Kurvenschneiden und überhöhter Geschwindigkeit führe. Dieses Verhalten habe in der Vergangenheit auch sichtbare Spuren hinterlassen.

So seien mehrere Poller, zwei Straßenlaternen und drei Straßenbäume umgefahren und mitunter nie ersetzt worden. Auch Schäden an einer Hauswand und abgefahrene Markisen reihen sich in die lange Geschichte ein. Vor wenigen Wochen sei eine Radfahrerin von einem Pkw geschnitten worden und anschließend gestürzt, erzählt Heuer.

Das Halteverbot gegenüber der Sparkasse werde gänzlich ignoriert. Durch das beliebige Parken würden Fußgänger gezwungen, die Straßenseite zu wechseln - wodurch wiederum die Unfallgefahr steige. Besonders vor dem Ladenlokal Kipp sei die Situation für Fußgänger aufgrund des Straßenverlaufs kritisch. Hier macht die Glandorfer Straße einen starken Bogen. Aus diesem Grund wünschen sich die Familien in diesem Bereich einen Zebrastreifen. Zudem solle ein Durchfahrtverbot für Lkw erwirkt werden. Ferner schwebt den Anwohnern eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit vor.

Nun hoffen sie auf eine Stellung- oder Kontaktaufnahme durch die Verantwortlichen in Rat und Verwaltung.